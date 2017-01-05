На юге Москвы зафиксировали превышение доли токсичного газа в 28 раз

Предельно допустимое количество сероводорода на юго-востоке Москвы 4 января было превышено в 28 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По данным ведомства, предельно допустимая концентрация сероводорода в столичном районе Марьино начала расти вечером 4 января. К 20:00 по Москве превышение составило 8,3 раза, а к 22:00 — в 28 раз.

До нормальных значений уровень загрязняющего вещества опустился к 01:00 четверга.

В главном управлении МЧС РФ по Москве предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировали, сообщил собеседник агентства.

Наопмним, в ноябре 2014 года выброс сероводорода был зафиксирован у станций метро "Тульская", "Таганская", "Люблино", "Марьино", на Арбате и Тверской. Тогда же МЧС РФ сообщило о превышении допустимых концентраций изопропилбензола в выбросах Московского НПЗ в 23–30 раз.

МЧС назвало причиной появления запаха неисправность на одной из установок на Московском нефтеперерабатывающем заводе, однако компания "Газпром нефть" опровергла информацию об аварии на предприятии.

Позже Московская природоохранная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту выброса в Москве сероводорода и начала проверку завода.