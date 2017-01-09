Над Россией взорвался метеорит (видео)

В небе над Архангельской областью Российской Федерации взорвался метеорит, сообщает Flashnord.

Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля.

Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Напомним, в декабре 2016 года метеорит упал в Сибири.