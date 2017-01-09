Над Россией взорвался метеорит (видео)
Редкое явление случайно зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля
В небе над Архангельской областью Российской Федерации взорвался метеорит, сообщает Flashnord.
Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля.
Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.
В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.
Напомним, в декабре 2016 года метеорит упал в Сибири.
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