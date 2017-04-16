"Надоел": "Открытая Россия" запланировала по всей РФ акции против Путина

В Москве движение планирует устроить демонстрацию около приемной администрации президента на Ильинке

Движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия" планирует провести 29 апреля в российских городах акции под названием "Надоел", участники которых направят в приемные президента РФ письма Владимиру Путину с просьбой не участвовать в выборах 2018 года. Об этом сообщает РБК.

Организаторы хотят "путем официальных письменных заявлений" потребовать от Путина соблюдения конституционного "принципа сменяемости власти" и "не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года",говорится в анонсе мероприятия.

"Открытая Россия" подала уведомления о проведении массовых акций 29 апреля в ряде городов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Краснодаре, Кирове, Перми, Пскове и Воронеже. Информации о согласовании акций в каком-нибудь из этих городов пока нет. В других городах, по задумке организаторов, координаторы сами решат, сопровождать ли подачу заявления митингами или пикетами.

В Москве "Открытая Россия" планирует устроить демонстрацию около приемной администрации президента на Ильинке, в Санкт-Петербурге — провести митинг-шествие от станции метро "Горьковская" до приемной полпреда президента РФ на Петровской набережной.

В организации отметили, что все приемные президента обязаны принять обращения граждан и зарегистрировать их. Если человек, направивший письмо, укажет обратный адрес, власти должны в течение месяца отреагировать на запрос.

О готовящейся акции против Владимира Путина основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил 30 марта, вскоре после масштабных протестных митингов, организованных Алексеем Навальным. Как именно предполагается провести мероприятия, не сообщалось. 14 апреля стало известно о подаче уведомления на проведение акции в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, Ходорковский ушел с поста главы "Открытой России".