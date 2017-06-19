Наезд фургона на толпу в Лондоне признали терактом

Сегодня, 08:42

Власти Великобритании собирают экстренное совещание

Фото: AFP
Фото: AFP

Наезд автофургона на пешеходов у мечети в Лондоне будет расследоваться как террористическая атака. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Полиция подтвердила, что происшествие будет расследоваться как террористическая атака. Я проведу сегодня утром экстренное совещание", – заявила Мэй премьера.

Ранее Мэй выразила соболезнования пострадавшим и их семьям.

Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей на улице Севен Систерс в северной части Лондона. По данным полиции в результате наезда один человек погиб, восемь получили ранения.
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