Наезд фургона на толпу в Лондоне признали терактом
Власти Великобритании собирают экстренное совещание
Наезд автофургона на пешеходов у мечети в Лондоне будет расследоваться как террористическая атака. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Полиция подтвердила, что происшествие будет расследоваться как террористическая атака. Я проведу сегодня утром экстренное совещание", – заявила Мэй премьера.
Ранее Мэй выразила соболезнования пострадавшим и их семьям.
Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей на улице Севен Систерс в северной части Лондона. По данным полиции в результате наезда один человек погиб, восемь получили ранения.
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