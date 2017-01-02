Награду лучшим футболистам года будет вручать сексуальная Ева Лонгория

Ева Лонгория и Марко Шрейль будут ведущими церемонии вручения наград ФИФА

Американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль будут вести церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2016 года.

Торжественная церемония состоится 9 января в Цюрихе.

В рамках мероприятия будут названы лучшие футболист и футболистка года по версии ФИФА, лучший гол года, лучшие тренеры в мужском и женском футболе и обладатель награды за честную игру.

Напомним, что "Золотой мяч" по итогам 2016 года получил Криштиану Роналду.