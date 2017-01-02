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Награду лучшим футболистам года будет вручать сексуальная Ева Лонгория http://www.segodnya.ua/img/article/7852/21_main.1483368905.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/21_tn.1483368905.jpg Мир Ева Лонгория и Марко Шрейль будут ведущими церемонии вручения наград ФИФА

Награду лучшим футболистам года будет вручать сексуальная Ева Лонгория

Сегодня, 19:30

Ева Лонгория и Марко Шрейль будут ведущими церемонии вручения наград ФИФА

Ева Лонгория. Фото Instagram
Ева Лонгория. Фото Instagram

Американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль будут вести церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2016 года.

Торжественная церемония состоится 9 января в Цюрихе.

В рамках мероприятия будут названы лучшие футболист и футболистка года по версии ФИФА, лучший гол года, лучшие тренеры в мужском и женском футболе и обладатель награды за честную игру.

Напомним, что "Золотой мяч" по итогам 2016 года получил Криштиану Роналду.

актриса, ФИФА, ева лонгория

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Источник:

FIFA.com

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