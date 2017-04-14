"Наиболее тупая нация": Жириновский публично унизил команду Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает политику США в отношении с России и других стран неправильной. По мнению депутата российской Госдумы глава Белого дома Дональд Трамп должен был предложить Москве ряд уступок за невмешательство России в ситуацию в других регионах, – передает "Обозреватель".

"Представьте себе, он начинает хорошие отношения как обещал: "Ухожу с Ближнего Востока, русские там добьют ИГИЛ. Украина нас не интересует, русские там все сделают". И что нам потом делать? Он нам Сирию подарил, Украину. И скажет: "А взамен я раздолбаю Иран и к Китаю близко не подходите". Что мы должны делать? Мы же получили подарочки", – заявил одиозный политик.

При этом Жириновский подчеркнул, что у американцев отсутствует стратегическое мышление. "Эти дураки не догадались. Нужно было купить Россию. Пойти на договоренности – давай Сирия там вы. Давай Украина все – славяне. А потом сказать: "Ребята, теперь надо рассчитываться. Мы тут вам кредит дали". А они этого не... потому, что американцы – это наиболее тупая нация в мире. Торговать умеют. Спекулянты, наши "чубайсы"! Что Чубайс может", – добавил он.