"Наиболее тупая нация": Жириновский публично унизил команду Трампа

Сегодня, 05:35

Российский депутат подчеркнул, что у американцев отсутствует стратегическое мышление


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает политику США в отношении с России и других стран неправильной. По мнению депутата российской Госдумы глава Белого дома Дональд Трамп должен был предложить Москве ряд уступок за невмешательство России в ситуацию в других регионах, – передает "Обозреватель".

"Представьте себе, он начинает хорошие отношения как обещал: "Ухожу с Ближнего Востока, русские там добьют ИГИЛ. Украина нас не интересует, русские там все сделают". И что нам потом делать? Он нам Сирию подарил, Украину. И скажет: "А взамен я раздолбаю Иран и к Китаю близко не подходите". Что мы должны делать? Мы же получили подарочки", – заявил одиозный политик.

При этом Жириновский подчеркнул, что у американцев отсутствует стратегическое мышление. "Эти дураки не догадались. Нужно было купить Россию. Пойти на договоренности – давай Сирия там вы. Давай Украина все – славяне. А потом сказать: "Ребята, теперь надо рассчитываться. Мы тут вам кредит дали". А они этого не... потому, что американцы – это наиболее тупая нация в мире. Торговать умеют. Спекулянты, наши "чубайсы"! Что Чубайс может", – добавил он.
русские, россияне, жириновский, трамп, чубайс, американцы, ИГИЛ

Вы сейчас просматриваете новость ""Наиболее тупая нация": Жириновский публично унизил команду Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Жириновский. Фото: РБК-Украина

Жириновский прокомментировал убийство Вороненкова

23 Марта, 18:40

Политик считает, что спецслужбы ни при чем, и предлагает искать в деле криминальный след

Мир

Жириновский бушует в Госдуме РФ. Фото: duma.gov.ru

Жириновский повздорил с партией Путина: ЛДПР ушла из Госдумы

15 Марта, 14:01

Скандальный политик пообещал расстреливать и вешать соратников российского президента

Мир

Путина предлагают переселить. Фото: архив

Жириновский предложил "выселить" Путина из Кремля

7 Марта, 11:01

Резиденцию российскому лидеру Владимиру Путину можно построить и в другом хорошем месте, считает политик

Мир

Видеошок: в России сотни людей устроили давку за бесплатные сувениры от Жириновского

3 Марта, 06:26

Волонтеры из "поезда помощи" такого наплыва местных жителей не ожидали

Мир

Владимир Жириновский. Фото: ТАСС

Жириновский "зажег" на дискотеке

5 Февраля, 04:28

Скандальный политик отметил юбилейный 30-й съезд партии "зажигательным" танцем, порадовав тем самым присутствующих

Мир

Жириновский сравнил Лукашенко с теленком и предложил Беларуси присоединиться к России

5 Февраля, 02:38

Лидер ЛДПР сравнил политику Лукашенко с ласковым теленком с известной русской поговорки

Мир

Владимир Жириновский. Фото: ТАСС

"Какая им разница": Жириновский предложил сослать пенсионеров в Магадан

24 Января, 07:50

Лидет ЛДПР пояснил, что пенсионер не работает, поэтому "не очень привязан к местности"

Мир

Владимир Жириновский. Фото: ТАСС

Жириновский предложил изменить гимн России

11 Января, 16:53

Политик считает, что текст нужно переписать, а количество куплетов сократить

Мир

Владимир Жириновский. Фото: YouTube

Путину предложили назначить Жириновского послом РФ в Турции – СМИ

22 Декабря 2016, 07:57

По мнению активистов, назначение лидера ЛДПР послом в Турции "поможет Великой России выстоять против угроз Запада и решить вопросы терроризма внутри и вне страны"

Мир

Жириновский "дьявольски расхохотался", рассказав анекдот о Меркель и Обаме

1 Декабря 2016, 07:12

Расхохотавшись, российский одиозный политик поинтересовался у зала, почему они не смеются

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования