Наказание откладывается: в США притормозили санкции против России

Сегодня, 09:25

Антироссийский законопроект не проголосовали и решили еще раз проверить его содержание

В США никак не могут решить вопрос с санкциями. Фото: AFP
В США никак не могут решить вопрос с санкциями. Фото: AFP

Республиканцы в Палате представителей "забраковали" законопроект по санкциям против России и решили отправить его еще на оценку комитета по международным делам вместо быстрого голосования за него, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на AP.

Ожидалось, что с голосованием за законопроект не будет проблем, и он быстро пройдет все инстанции до президента на подпись, однако республиканское большинство в Палате представителей решило иначе…

Так, политики приняли решение передать документ в комитет по международным делам для оценки его содержания. Отмечается, что если в законопроект внесут изменения, то он снова должен будет проходить одобрение в Сенате, который ранее его уже поддержал.

Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел выразил обеспокоенность тем, что республиканцы задержали прохождение законопроекта.

"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", − заявил он и потребовал незамедлительного голосования по законопроекту.

Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
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