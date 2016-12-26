Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн исполнил "сухой лист" на тренировке
Гризманн был назван лучшим футбистом года во Франции
Французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн в своем Instagram опубликовал видеозапись, на которой он исполняет "сухой лист" от углового флажка на одной из тренировок "матрасников".
В нынешнем сезоне на счету нападающего 6 голов и 4 голевых передачи в 15-ти матча испанской Примеры.
Отметим, недавно сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Атлетико" по поводу приобретения Гризманна.
В недавнем голосовании на "Золотой мяч"-2016 Гризманн занят третье место. Он так же был назван лучшим футболистом года во Франции.
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