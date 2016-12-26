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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн исполнил "сухой лист" на тренировке http://www.segodnya.ua/img/article/7829/46_main.1482691132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/46_tn.1482691132.jpg Мир Гризманн был назван лучшим футбистом года во Франции

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн исполнил "сухой лист" на тренировке

Вчера, 20:34

Гризманн был назван лучшим футбистом года во Франции

Благодаря Гризманну сборная Франции дошла до финала Евро-2016. Фото AFP
Благодаря Гризманну сборная Франции дошла до финала Евро-2016. Фото AFP

Французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн в своем Instagram опубликовал видеозапись, на которой он исполняет "сухой лист" от углового флажка на одной из тренировок "матрасников".

В нынешнем сезоне на счету нападающего 6 голов и 4 голевых передачи в 15-ти матча испанской Примеры.

Отметим, недавно сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Атлетико" по поводу приобретения Гризманна.

В недавнем голосовании на "Золотой мяч"-2016 Гризманн занят третье место. Он так же был назван лучшим футболистом года во Франции.

Quien gano la apuesta !? #Papote #Grizi

Видео опубликовано Antoine Griezmann (@antogriezmann)

футболист, Антуан Гризманн

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Источник:

isport.ua

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