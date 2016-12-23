Нападающий сборной Франции потерял память после столкновения головами во время матча (видео)

Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между "Тигрес" и "Америкой"

Форвард мексиканского "Тигрес" и сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован прямо со стадиона.

Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между "Тигрес" и "Америкой". Андре-Пьер Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч, после чего упал и не поднялся на ноги.

Со стадиона француз был доставлен в госпиталь, где врачи диагностировали у него потерю памяти. Серьезность травмы Жиньяка станет известна не ранее, чем через сутки, передает lequipe.fr.

Жиньяк выступает за "Тигрес" с 2015 года. Первый финальный матч "Америка" – "Тигрес" завершился со счетом 1:1. Жиньяк забил единственный гол "тигров".