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"Наполи" приобрел лучшего бомбардира-итальянца прошлого сезона http://www.segodnya.ua/img/article/7853/21_main.1483442123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/21_tn.1483442123.jpg Мир В текущем чемпионате Италии на его счету всего три мяча

"Наполи" приобрел лучшего бомбардира-итальянца прошлого сезона

Сегодня, 13:15

В текущем чемпионате Италии на его счету всего три мяча

Леонардо Паволетти. Фото genoacfc.it
Леонардо Паволетти. Фото genoacfc.it

"Наполи" объявил о переходе из "Дженоа" нападающего Леонардо Паволетти. За неаполитанскую команду итальянец будет играть под номером "32", сообщается на официальном сайте "партенопейцев".

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист перейдет в "Наполи" за € 15 млн плюс бонусы. В текущем сезоне Паволетти сыграл за "Дженоа" девять матчей (семь – с первых минут) в итальянской Серии A и забил три мяча.

В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата среди итальянцев.
футбол, чемпионат Италии, Наполи, Дженоа, Леонардо Паволетти

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Источник:

Championat.ru

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