"Наполи" приобрел лучшего бомбардира-итальянца прошлого сезона

В текущем чемпионате Италии на его счету всего три мяча

"Наполи" объявил о переходе из "Дженоа" нападающего Леонардо Паволетти. За неаполитанскую команду итальянец будет играть под номером "32", сообщается на официальном сайте "партенопейцев".

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист перейдет в "Наполи" за € 15 млн плюс бонусы. В текущем сезоне Паволетти сыграл за "Дженоа" девять матчей (семь – с первых минут) в итальянской Серии A и забил три мяча.

В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата среди итальянцев.