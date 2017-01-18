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Напряжение на Балканах: Сербия обратилась за помощью к Трампу http://www.segodnya.ua/img/article/7892/97_main.1484728921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/97_tn.1484728921.jpg Мир Николич заявил, что Белград никогда не признает независимость Косово, вне зависимости от давления великих держав

Напряжение на Балканах: Сербия обратилась за помощью к Трампу

Сегодня, 10:39

Николич заявил, что Белград никогда не признает независимость Косово, вне зависимости от давления великих держав

Томислав Николич. Фото: xinhua
Томислав Николич. Фото: xinhua

Президент Сербии Томислав Николич выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет поддерживать Белград в вопросах отношений с Косово. Об этом Николич заявил во время встречи с послом США в Сербии Кайлом Скоттом, сообщает сайт сербского президента.

"У граждан есть надежда, что Сербия может иметь равное отношение, ведь, кажется, некоторые страны имели лучшее восприятие в глазах Соединенных Штатов", – сказал президент, добавив, что поведение Приштины в связи с поездом, который выехал из Белграда, совершенно неприемлемо.

Николич добавил, что Сербия никогда не признает независимость Косово, вне зависимости от давления великих держав.

Как известно, Сербия не признает независимость Косова, бывшей провинции, и не спросила разрешения Приштины для проезда поезда.

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово "для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косова 14 января. Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.

В ответ, президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона с "крымским сценарием".
Сербия, США, Косово, трамп, Балканы , дональд трамп, николич

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Источник:

Украинская правда

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