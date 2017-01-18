Напряжение на Балканах: Сербия обратилась за помощью к Трампу

Николич заявил, что Белград никогда не признает независимость Косово, вне зависимости от давления великих держав

Президент Сербии Томислав Николич выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет поддерживать Белград в вопросах отношений с Косово. Об этом Николич заявил во время встречи с послом США в Сербии Кайлом Скоттом, сообщает сайт сербского президента.

"У граждан есть надежда, что Сербия может иметь равное отношение, ведь, кажется, некоторые страны имели лучшее восприятие в глазах Соединенных Штатов", – сказал президент, добавив, что поведение Приштины в связи с поездом, который выехал из Белграда, совершенно неприемлемо.

Николич добавил, что Сербия никогда не признает независимость Косово, вне зависимости от давления великих держав.

Как известно, Сербия не признает независимость Косова, бывшей провинции, и не спросила разрешения Приштины для проезда поезда.

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово "для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косова 14 января. Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.

В ответ, президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона с "крымским сценарием".