NASA опубликовало спутниковое фото заснеженной Сахары (фото)

Американское космическое агентство NASA показало фото со снегом в пустыне Сахара. Снимок был опубликован в официальном Twitter агентства, передает телеканал "112 Украина".

"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, но 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", — говорится в подписи к фотографии.

За все время наблюдений в Сахаре снег выпадал два раза. Впервые это произошло 18 февраля 1979 года в Аин-Сефре, тогда снежная буря длилась около получаса.