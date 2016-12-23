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NASA опубликовало спутниковое фото заснеженной Сахары (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/80_main.1482456416.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/80_tn.1482456416.jpg Мир В понедельник, 19 декабря, спутники зафиксировали снег в пустыне Сахара

NASA опубликовало спутниковое фото заснеженной Сахары (фото)

Сегодня, 03:26

В понедельник, 19 декабря, спутники зафиксировали снег в пустыне Сахара

NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре, фото NASA
NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре, фото NASA

Американское космическое агентство NASA показало фото со снегом в пустыне Сахара. Снимок был опубликован в официальном Twitter агентства, передает телеканал "112 Украина".

"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, но 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", — говорится в подписи к фотографии.

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За все время наблюдений в Сахаре снег выпадал два раза. Впервые это произошло 18 февраля 1979 года в Аин-Сефре, тогда снежная буря длилась около получаса.
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