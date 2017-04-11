"Навальный в РФ как Волан-де-Морт, его имя нельзя произносить": российский ведущий – актеру Дэниелу Рэдклиффу

Ведущий спросил актера, знает ли он о протестных настроениях в России

В одном из вечерних ток-шоу на российском канале ведущий порекомендовал гостю, популярному британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу, не произносить фамилию Навальный. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Ведущий спросил актера, знает ли он о протестных настроениях в России. На что Рэдклифф ответил, что знает даже имя блогера, "молодого юриста" (Навального).

"Навальный в нашей стране, как Волан-де-Морт, его имя нельзя произносить, Дэниел", – сказал ведущий

Напомним, 26 марта в течение дня в двух крупнейших городах России (Москве и Санкт-Петербурге) задержали более 1000 человек, которые принимали участие в антикоррупционном митинге.

В Москве на антикоррупционном митинге задержан его организатор, оппозиционер Алексей Навальный. Также российская полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.