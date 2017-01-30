Назарбаев объявил о третьей модернизации Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу поставил задачу обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана.

"Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны", – сказал Назарбаев. Текст послания опубликован на официальном сайте главы государства.

"В настоящее время многие страны пытаются решить такую же задачу. Уверен, рецепты перехода к новой модели роста везде будут разными. Мы же должны исходить из наших сильных сторон и не растерять потенциал, который вместе создали за 25 лет нашей Независимости", – подчеркнул он.

Как отметил президент, в мире началась очередная, уже четвертая промышленная революция.

"Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах – это одновременно исторический вызов и шанс для нации", – считает Назарбаев.

"Мы все помним первую модернизацию Казахстана. Помним, как начали свой путь четверть века назад на руинах СССР. Тогда наше поколение с фундамента создало новое государство, которого не было на карте мира. Был осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Для меня принципиально важно, что мы вместе тогда удержали страну от потрясений, гражданской войны и экономической разрухи. Казахстан вышел из того периода с минимальными потерями и наибольшими приобретениями", – отметил президент.

По его словам, вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. "Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира", – добавил он.

"Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать третью модернизацию. Эта модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации "100 конкретных шагов", – сообщил президент.