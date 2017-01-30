Назарбаев объявил о третьей модернизации Казахстана

Сегодня, 20:58

Текст послания опубликован на официальном сайте главы государства

Нурсултан Назарбаев, фото vestikavkaza.ru
Нурсултан Назарбаев, фото vestikavkaza.ru

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу поставил задачу обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана.

"Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны", – сказал Назарбаев. Текст послания опубликован на официальном сайте главы государства.

"В настоящее время многие страны пытаются решить такую же задачу. Уверен, рецепты перехода к новой модели роста везде будут разными. Мы же должны исходить из наших сильных сторон и не растерять потенциал, который вместе создали за 25 лет нашей Независимости", – подчеркнул он.

Как отметил президент, в мире началась очередная, уже четвертая промышленная революция.

"Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах – это одновременно исторический вызов и шанс для нации", – считает Назарбаев.

"Мы все помним первую модернизацию Казахстана. Помним, как начали свой путь четверть века назад на руинах СССР. Тогда наше поколение с фундамента создало новое государство, которого не было на карте мира. Был осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Для меня принципиально важно, что мы вместе тогда удержали страну от потрясений, гражданской войны и экономической разрухи. Казахстан вышел из того периода с минимальными потерями и наибольшими приобретениями", – отметил президент.

По его словам, вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. "Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира", – добавил он.

"Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать третью модернизацию. Эта модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации "100 конкретных шагов", – сообщил президент.
рецепты, президент, ссср, переход, назарбаев, революция, будущее, страны, модернизация, опубликован, результаты, вызов, потенциал, поколение

Вы сейчас просматриваете новость "Назарбаев объявил о третьей модернизации Казахстана". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Нурсултан Назарбаев. Фото: nazarbaev.kz

Назарбаев решил обратиться к народу Казахстана со специальным заявлением

Сегодня, 14:15

Обращение президента страны сегодня вечером будут транслировать республиканские телеканалы

Мир

Тесть и зять

Появилась новая версия о смерти бывшего зятя Назарбаева

14 Декабря 2016, 07:06

Известный судмедэксперт считает, что Рахат Алиев был убит в тюрьме

Мир

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

Назарбаев рассказал, как Россия "разорила" Казахстан

7 Декабря 2016, 14:02

Раньше у Казахстана не было возможности развиваться, потому что страна была колонией РФ, отметил казахский лидер

Украина

Дональд Трамп. Фото: AFP

Назарбаев обратился к Трампу по поводу Украины

30 Ноября 2016, 19:18

Президент Казахстана призвал избранного президента США к углублению сотрудничества между Москвой и Вашингтоном

Мир

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

Назарбаев пояснил, почему не нужно переименовывать столицу Казахстана в его честь

25 Ноября 2016, 15:08

Казахский лидер не видит смысла в переименовании города, так как столицу знают во всем мире

Мир

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

Назарбаев прокомментировал предложение переименовать столицу Казахстана в его честь

24 Ноября 2016, 13:14

Президент Казахстана не сказал ни да, ни нет на такое предложение парламента

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования