Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Названо имя иерусалимского террориста http://www.segodnya.ua/img/article/7863/93_main.1483890067.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/93_tn.1483890067.jpg Мир Полиция подтвердила, что человек, который был за рулем грузовика, который совершил наезд, нейтрализован

Названо имя иерусалимского террориста

Сегодня, 17:41

Полиция подтвердила, что человек, который был за рулем грузовика, который совершил наезд, нейтрализован

Место теракта. Фото: newsru.co.il
Место теракта. Фото: newsru.co.il

Мужчина, наехавший на грузовике на толпу людей в Иерусалиме, оказался бывшим заключенным по имени Фади аль-Канабир. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Ynetnews.

По информации источников издания, он проживал на востоке Иерусалима в районе Джебель Мукабер — соседнем с Восточным Талпиотом (Армон а-Нацив), где был совершен теракт.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все говорит о том, что Фади аль-Канабир являлся сторонником "Исламского государства", передает Reuters.

Напомним, днем 8 января мужчина за рулем грузовика совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в районе Армон а-Нацив, популярном среди туристов. Погибли четыре человека: три женщины и мужчина, всем им от 20 до 30 лет. Также сообщается о 15 пострадавших. Полиция подтвердила, что человек, который был за рулем грузовика, нейтрализован.
Израиль, теракт, полиция, мужчина, наезд, иерусалим

Вы сейчас просматриваете новость "Названо имя иерусалимского террориста". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Теракт в Иерусалиме: появилось видео с моментом трагедии

Сегодня, 16:00

Сообщается о четырех погибших в результате наезда

Мир

Место теракта. Фото: newsru.co.il

Кровавый теракт в Иерусалиме: новые подробности, фото

Сегодня, 15:38

Как сообщается, погибли три девушки и один юноша, возрастом примерно 20 лет

Мир

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: newsru.com

Теракт в Иерусалиме: украинские дипломаты рассказали новые подробности

Сегодня, 15:19

По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности

Мир

В Иерусалиме грузовик наехал на прохожих. Фото: AP

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу прохожих: четверо погибших (обновлено)

Сегодня, 14:24

Водитель транспортного средства нейтрализован

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.