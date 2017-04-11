Не спасли от американцев: российские ПВО в Сирии высмеяли смешной карикатурой

В сети появилась карикатура, которая показывает всю "мощь" российских ракетных комплексов С-400, которые не смогли защитить Сирию от ракетных ударов американцев.

"Велика Сирия, а отступать некуда — позади Москва", – написал автор карикатуры в Twitter Андрей Петренко.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков предположил, что Россия испугалась сбивать американские "Томагавки", чтоб не ввязываться с американцами в серьезную конфронтацию.