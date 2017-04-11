Не спасли от американцев: российские ПВО в Сирии высмеяли смешной карикатурой

Вчера, 15:35

Российские ракетные комплексы С-400 не смогли защитить Сирию от американских ракет

ЗРК С-400. Фото: mil.ru
ЗРК С-400. Фото: mil.ru

В сети появилась карикатура, которая показывает всю "мощь" российских ракетных комплексов С-400, которые не смогли защитить Сирию от ракетных ударов американцев.

"Велика Сирия, а отступать некуда — позади Москва", – написал автор карикатуры в Twitter Андрей Петренко.

c9gswk1xuaauiqu

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков предположил, что Россия испугалась сбивать американские "Томагавки", чтоб не ввязываться с американцами в серьезную конфронтацию.
россия, Сирия, ракеты, карикатура, пво, с-400

Вы сейчас просматриваете новость "Не спасли от американцев: российские ПВО в Сирии высмеяли смешной карикатурой ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Рекс Тиллерсон, фото AFP

Тиллерсон поставил РФ перед жестким выбором

Вчера, 14:56

По его словам, пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия или просто была некомпетентной в этом вопросе

Мир

Минобороны России, фото AFP

В Сирии погибли российские военные – Минобороны РФ

Вчера, 14:38

Как сообщается, командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Тиллерсон предупредил, что США не допустят повторного применения химоружия в Сирии

Вчера, 14:12

Госсекретарь также подчеркнул, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации "Исламское государство"

Мир

Жан-Марк Эйро. Фото: AFP

Главы МИД стран G7 не договорились о новых санкциях против РФ – МИД Франции

Вчера, 13:26

По словам Эро, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом

Мир

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

В США утверждают, что РФ знала о подготовке химатаки в Сирии

Вчера, 09:12

Американцы считают, что после применения химического оружия была попытка скрыть следы преступления

Мир

Ракеты США уничтожили 20 процентов боевой авиации Сирии - Пентагон

Вчера, 08:20

США выпустили по сирийской военной базе свыше 50 ракет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования