ФОТОФАКТ. Небо в Сиднее озарили тысячи залпов новогоднего салюта

В крупнейшем городе Австралии Сиднее Новый год встретили сотнями фейрверков. Посмотреть на салюты возле легендарного Сиднейского оперного театра собрались более миллиона человек.

Устроенное властями пиротехническое шоу длилось 12 минут. За это время было запущено 12 тысяч салютных залпов, 25 тысяч крупных салютов в сопровождении порядка 100 тысяч индивидуальных пиротехнических эффектов, пишет ABC News.

Фейерверки в форме луны и звезд были в честь музыкальной композиции Space Oddity певца Дэвида Боуи, который умер в этом году, отмечают организаторы шоу.

Как известно, Новый год в Австралии наступил в 15:00 по киевскому времени.