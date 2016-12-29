Небывалое зрелище: Афины засыпало снегом (видео)

В Афинах с 3 часов ночи до 7 часов утра прошел снегопад, высота снежного покрова составила 3–4 сантиметра, сообщает iRafina.gr.

Снег является редким для Афин явлением, однако особо больших проблем снегопад в греческой столице не вызвал — на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах снежная каша, которая не сильно сказалась на дорожном движении.

Вместе с тем снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта. На некоторых маршрутах автобусов отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии афинского метро ограничено движение поездов — они ходят от Пирея лишь до станции "Ирини" возле Олимпийского стадиона.