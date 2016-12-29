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Небывалое зрелище: Афины засыпало снегом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7841/89_main.1482999858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/89_tn.1482999858.jpg Мир Снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта, образовав на дорогах "снежную кашу"

Небывалое зрелище: Афины засыпало снегом (видео)

Сегодня, 10:23

Снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта, образовав на дорогах "снежную кашу"


В Афинах с 3 часов ночи до 7 часов утра прошел снегопад, высота снежного покрова составила 3–4 сантиметра, сообщает iRafina.gr.

Снег является редким для Афин явлением, однако особо больших проблем снегопад в греческой столице не вызвал — на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах снежная каша, которая не сильно сказалась на дорожном движении.

Вместе с тем снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта. На некоторых маршрутах автобусов отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии афинского метро ограничено движение поездов — они ходят от Пирея лишь до станции "Ирини" возле Олимпийского стадиона.
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