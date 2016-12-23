Недовольный клиент убил в бразильском борделе шесть человек

Погибла хозяйка заведения, три работающие у нее женщины, охранник и клиент

Бразильская полиция ищет человека, расстрелявшего посетителей и персонал публичного дома в городе Сан-Паулу.

Мужчина пришел в бордель и потребовал возможности уединиться с определенной девушкой, которая в этот момент была занята с другим клиентом.

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После того, как мужчина получил отказ, он покинул заведение, а спустя несколько минут вернулся с пистолетом, который взял в своей машине, и открыл стрельбу.

В результате происшествия погибла хозяйка заведения, три работающие у нее женщины, охранник и клиент. А преступник скрылся с места преступления. В настоящее время полиция ведет его розыск.

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Личность убийцы уже установлена, поисками вооруженного мужчины занимается вся полиция города.

Ранее сообщалось, что проститутка избила клиента, оплатившего ее услуги вареным яйцом.