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Недовольный клиент убил в бразильском борделе шесть человек http://www.segodnya.ua/img/article/7825/27_main.1482503515.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/27_tn.1482503515.jpg Мир Погибла хозяйка заведения, три работающие у нее женщины, охранник и клиент

Недовольный клиент убил в бразильском борделе шесть человек

Вчера, 16:30

Погибла хозяйка заведения, три работающие у нее женщины, охранник и клиент

Фото: AFP
Фото: AFP

Бразильская полиция ищет человека, расстрелявшего посетителей и персонал публичного дома в городе Сан-Паулу.

Мужчина пришел в бордель и потребовал возможности уединиться с определенной девушкой, которая в этот момент была занята с другим клиентом.

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После того, как мужчина получил отказ, он покинул заведение, а спустя несколько минут вернулся с пистолетом, который взял в своей машине, и открыл стрельбу.

В результате происшествия погибла хозяйка заведения, три работающие у нее женщины, охранник и клиент. А преступник скрылся с места преступления. В настоящее время полиция ведет его розыск.

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Личность убийцы уже установлена, поисками вооруженного мужчины занимается вся полиция города.

Ранее сообщалось, что проститутка избила клиента, оплатившего ее услуги вареным яйцом.
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Источник:

РИА Новости

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