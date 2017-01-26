Немецкий депутат в ПАСЕ вступился за Савченко

Немецкий депутат во время выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявил поддержал народного депутата Надежду Савченко за ее встречу с главарями т. н. "ДНР" и "ЛНР", передает "РИА Новости".

Он напомнил, что в прошлом году в ПАСЕ приветствовали освобождение Савченко, а теперь констатирует ее отсутствие, считая ошибочным ее исключение из украинской делегации.

"С тех пор из-за того, что она встретилась с лидерами так называемых "Донецкой и Луганской республик", она была исключена из делегации в Совете Европы. Ее здесь нет, никто об этом не говорит, но я думаю, что то, что она сделала, было правильно. Она считала, что надо поговорить и с другой стороной, и, действительно, в этом и состоит задача политиков ", — заявил Хунко.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Предшествовала изгнанию Савченко из ПАСЕ история о ее тайной встрече с главарями боевиков. Как сообщалось 11 декабря, Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

Позже сама Савченко объяснила, зачем встречалась с главарями т. н. "ДНР" и "ЛНР". По ее словам, встреча была направлена на то, чтобы усилить "Минский формат" и сделать его более действенным.