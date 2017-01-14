Необычная реакция стаи обезьян на "смерть" роботизированного сородича (видео)

Животные собрались вокруг робообезьяны и начали утешать друг друга, так как приняли ее поломку за гибель

Телеканал BBC опубликовал документальный фильм, в котором стая обезьян вида Лангур необычно отреагировали на робота-шпиона, сделанного по их подобию, которого они уронили и приняли, вероятно, это за его смерть. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале BBC.

Специалисты специально для фильма создали робота, полностью похожего на лангуров, обитающих в Индии, и "внедрили" его в среду обезьян в дикой природе. Также в робота-шпиона встроили камеры, с помощью которых можно было ощутить эффект присутствия.

Модель маленькой обезьяны должна была помочь понять, как в группе лангуров распределяются обязанности по уходу за детенышами. Однако робот случайно упал со скалы и сломался. Обезьяны, которые приняли модель за своего детеныша, собрались вокруг нее и начали утешать друг друга.