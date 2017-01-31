Несогласным с политикой нового президента США указывают на дверь (видео)

На место уволенных чиновников Дональд Трап тут же назначил других, более лояльных

Скандальные увольнения. Несогласным с политикой нового президента США указывают на дверь. Первыми работы лишились исполняющая обязанности генпрокурора Салли Йейтс и глава миграционной полиции. Они раскритиковали запрет Трампа на въезд в США жителей 7 стран

На место уволенных чиновников Дональд Трап тут же назначил других, более лояльных.

Новому генпрокурору предстоит защищать указ Трампа в суде. Иски против президента подали десятки пострадавших мигрантов, а также окружные прокуроры. Последних, впрочем, Трамп, при желании, может тоже отправить в отставку

Пока в Белом Доме увольняют, большой бизнес решил поддержать пострадавших от миграционного законодательства. Крупнейшая кофейная сеть объявила о планах нанять на работу как минимум 10 тысяч беженцев в течение пяти лет. Юридическую помощь предложили богатейшие Ай-ти-компании силиконовой долины.

Избиратели Трампа, проголосовавшие за него на выборах, действия лидера поддерживают. Ведь тот выполняет свои предвыборные обещания.