Невероятные трюки сексуальной гольфистки Тани Тейр (видео)

Чудеса точности и баланса от 27-летней спортсменки

27-летняя профессиональная гольфистка из Новой Зеландии Таня Тейр исполняет невероятные трюки с клюшкой для гольфа и мячиками, выкладывая их в социальных сетях.

Сегодня она смогли запустить шарик в стаканчик, который стоял на верхушке наряженной елки. Сексуальная спортсменка сняла уже несколько десятков подобных роликов. Получается невероятно!

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Дек 23 2016 в 9:44 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Дек 20 2016 в 9:49 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Дек 17 2016 в 12:00 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Дек 9 2016 в 11:01 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Дек 4 2016 в 10:06 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Ноя 26 2016 в 10:23 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Ноя 22 2016 в 10:31 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Ноя 20 2016 в 9:43 PST

Видео опубликовано Tania Tare (@taniatare63) Ноя 11 2016 в 12:39 PST