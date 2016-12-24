Невероятные трюки сексуальной гольфистки Тани Тейр (видео)
Чудеса точности и баланса от 27-летней спортсменки
27-летняя профессиональная гольфистка из Новой Зеландии Таня Тейр исполняет невероятные трюки с клюшкой для гольфа и мячиками, выкладывая их в социальных сетях.
Сегодня она смогли запустить шарик в стаканчик, который стоял на верхушке наряженной елки. Сексуальная спортсменка сняла уже несколько десятков подобных роликов. Получается невероятно!
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