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Невероятные трюки сексуальной гольфистки Тани Тейр (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/44_main.1482593831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/44_tn.1482593831.jpg Мир Чудеса точности и баланса от 27-летней спортсменки

Невероятные трюки сексуальной гольфистки Тани Тейр (видео)

Сегодня, 17:36

Чудеса точности и баланса от 27-летней спортсменки

Таня Тейр. Фото Instagram
Таня Тейр. Фото Instagram

27-летняя профессиональная гольфистка из Новой Зеландии Таня Тейр исполняет невероятные трюки с клюшкой для гольфа и мячиками, выкладывая их в социальных сетях.

Сегодня она смогли запустить шарик в стаканчик, который стоял на верхушке наряженной елки. Сексуальная спортсменка сняла уже несколько десятков подобных роликов. Получается невероятно!
гольф

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Источник:

Сегодня|Спорт

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