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Неймар: "Я не умру, если не выиграю "Золотой мяч" http://www.segodnya.ua/img/article/7829/33_main.1482685694.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/33_tn.1482685694.jpg Мир Звезда бразильского футбола считает аргентинца Месси лучшим футболистом мира

Неймар: "Я не умру, если не выиграю "Золотой мяч"

Вчера, 19:05

Звезда бразильского футбола считает аргентинца Месси лучшим футболистом мира

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Нападающий "Барселоны" Неймар подчеркнул, что не расстроится, если ему не удастся завоевать "Золотой мяч". Лучшим результатом для бразильского форвард на данный момент является третье место в голосовании (в 2015 году). В голосовании 2016 года Неймар занял пятую позицию.

Также он назвал пятикратного обладателя награды – партнера по команде Лионеля Месси – лучшим футболистом мира.

"Месси – лучший игрок, и мы уважаем его. Для меня большая честь играть с ним в одной команде, – цитирует BarcelonaFI Неймара. – Я счастлив здесь. И не умру, если не выиграю "Золотой мяч".
Барселона, чемпионат Испании, Золотой мяч, Неймар, Лионель Месси

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СЭ

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