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Норвегия требует отменить все международные соревнования в России http://www.segodnya.ua/img/article/7819/41_main.1482400151.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/41_tn.1482400151.jpg Мир Сегодня Международный союз биатлонистов примет решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена

Норвегия требует отменить все международные соревнования в России

Сегодня, 11:45

Сегодня Международный союз биатлонистов примет решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена

России могут лишить ЧМ-2021. Фото AFP
России могут лишить ЧМ-2021. Фото AFP

Федерация биатлона Норвегии обратилась с открытым письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием отменить все запланированные мероприятия в России, пока все процедуры, связанные с допингом, не станут "чистыми".

- Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, – говорится в заявлении. – Начиная от количества биатлонистов, которые принимали допинг, и заканчивая запутанными схемами, где, основываясь на второй части доклада Ричарда Макларена, было замешано даже российское правительство. В данной ситуации Федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне и полностью поддерживает заявление чешского биатлонного союза. Мы разочарованы тем, что Тюмени позволили участвовать в выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, несмотря на рекомендации ВАДА и МОК.

Наше требование заключается в том, чтобы IBU взяло на себя ответственность отменить все международные соревнования, пока в России борьба с допингом не будет "чистой" и соответствовать требованиям ВАДА.

Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.
биатлон, Кубок мира по биатлону, чемпионат мира по биатлону

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СЭ

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