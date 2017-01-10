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Новак Джокович оштрафован за удар мячом по трибунам http://www.segodnya.ua/img/article/7867/81_main.1484041479.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/81_tn.1484041479.jpg Мир Теннисист заплатит за свою выходку 2,4 тысячи евро

Новак Джокович оштрафован за удар мячом по трибунам

Сегодня, 11:44

Теннисист заплатит за свою выходку 2,4 тысячи евро

Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович оштрафован на 2,4 тыс евро за поведение в финале турнира в Дохе. По ходу первого сета теннисист, огорченный проигрышем очка, пробил по мячу и попал им по первому ярусу трибун, зацепив болельщиков. В том эпизоде судья предупредил игрока снятием очка.

Напомним, что в финале Джокович обыграл Энди Маррея (6:3, 5:7,6:4) и завоевал первый титул в сезоне.
теннис, теннисист, Новак Джокович

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Источник:

Eurosport

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