Новая Зеландия первая в мире встретила новый год (видео)

Пока в Украине доживает свой век 2016 год, новозеландцы уже перешли в новый, 2017 год, что произошло в 13:00 по киевскому времени, сообщает 112.ua.

Новая Зеландия это та страна, которая каждый год первой в мире из-за своего географического расположения начинает праздновать Новый год. 2017 год пришел в крупнейший новозеландский город Окленд в 13:00 по киевскому времени.

Наряду с ней новый год уже настал на острове Киритимати в Океании. Также Новый год пришел к жителям острова Чатем в юго-западной части Тихого океана.

Тысячи людей собрались возле SkyCity – казино в центре Окленда, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.

Следующими в хронологическом порядке в определенный временной отрезок будут встречать 2017 год такие страны: Австралия (Сидней, Канберра, Мельбурн): Япония и Южная Корея; Северная Корея; Китай, Филиппины, Сингапур и т.д.