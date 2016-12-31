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Новая Зеландия первая в мире встретила новый год (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/33_main.1483183770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/33_tn.1483183770.jpg Мир Новозеландцы устроили яркий фейерверк в центре крупнейшего города страны Окленде

Новая Зеландия первая в мире встретила новый год (видео)

Сегодня, 13:30

Новозеландцы устроили яркий фейерверк в центре крупнейшего города страны Окленде


Пока в Украине доживает свой век 2016 год, новозеландцы уже перешли в новый, 2017 год, что произошло в 13:00 по киевскому времени, сообщает 112.ua.

Новая Зеландия это та страна, которая каждый год первой в мире из-за своего географического расположения начинает праздновать Новый год. 2017 год пришел в крупнейший новозеландский город Окленд в 13:00 по киевскому времени.

Наряду с ней новый год уже настал на острове Киритимати в Океании. Также Новый год пришел к жителям острова Чатем в юго-западной части Тихого океана.

Тысячи людей собрались возле SkyCity – казино в центре Окленда, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.

Следующими в хронологическом порядке в определенный временной отрезок будут встречать 2017 год такие страны: Австралия (Сидней, Канберра, Мельбурн): Япония и Южная Корея; Северная Корея; Китай, Филиппины, Сингапур и т.д.
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