Нового президента Сомали избрали в авиационном ангаре

Сегодня, 00:21

Голосование проводилось в авиационном ангаре на территории аэропорта, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны

Президентом стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед, фото AFP
Президентом стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед, фото AFP

В Сомали избран новый президент. Им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборовпередает Русская Служба Би-би-си.

В головании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент Сомали имеет два гражданства – у него есть также американский паспорт.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки "Аш-Шабаб".

Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.

После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.

В Сомали, фактически переставшем существовать как государство в 1991 году, свободные выборы не проводились с 1969 года.
Сомали, президент, группировка, люди, страны, комплекс, избрание, руководство, премьер-министр, свидетели, руководство страны, Аш-Шабаб, столицы, Могадишо

Вы сейчас просматриваете новость "Нового президента Сомали избрали в авиационном ангаре". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В результате теракта в столице Сомали погибло 14 человек

25 Января, 14:04

Постояльцами отеля, который подвергся атаке, часто становятся политики и крупные бизнесмены

Мир

Лидер антирейтинга – Центральноафриканская республика. Фото из открытых источников

ТОП-10 самых опасных стран в мире

9 Января, 08:06

Из некоторых стран шансов иностранцу вернуться живым и невредимым практически нет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования