Новые санкции США против России могут быть объявлены до Нового года – ТВ

Как сообщает телеканал, в Вашингтоне могут объявить о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер

Объявление санкций, связанных с предполагаемым вмешательством России в предвыборную кампанию США, может состояться как в четверг, так и в пятницу (29 или 30 декабря 2016 года). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

"Как в четверг, так и в пятницу правительственное распоряжение Обамы от 2015 года будет обновлено, чтобы сообщить о новых ответных шагах", – говорится в сообщении телеканала.

По словам чиновников, ограничительные меры будут включать, в частности, экономические санкции, согласованные с Минфином США.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Барака Обамы собирается в четверг объявить об ответных мерах против РФ из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании. Согласно информации телеканала, речь идет о расширении санкций и о дипломатических мерах.

Согласно данным CNN, в Вашингтоне объявят о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер. "Федеральное правительство США планирует без предупреждения принимать скрытые меры, когда это потребуется", – отмечалось в сообщении.

Кроме того, администрация планирует назвать имена лиц, которые якобы использовали взломанную информацию, принадлежащую Демократической партии и ее представителям, для того, чтобы направить ее против кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Власти США в последние месяцы регулярно обвиняли хакеров из РФ в кибератаках, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

Напомним, санкции против России сегодня также ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины.