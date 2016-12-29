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Новые санкции США против России могут быть объявлены до Нового года – ТВ http://www.segodnya.ua/img/article/7844/73_main.1483030366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/73_tn.1483030366.jpg Мир Как сообщает телеканал, в Вашингтоне могут объявить о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер

Новые санкции США против России могут быть объявлены до Нового года – ТВ

Сегодня, 18:52

Как сообщает телеканал, в Вашингтоне могут объявить о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер

Вашингтон может ввести новые санкции против России до конца 2016 года. Фото: архив
Вашингтон может ввести новые санкции против России до конца 2016 года. Фото: архив

Объявление санкций, связанных с предполагаемым вмешательством России в предвыборную кампанию США, может состояться как в четверг, так и в пятницу (29 или 30 декабря 2016 года). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

"Как в четверг, так и в пятницу правительственное распоряжение Обамы от 2015 года будет обновлено, чтобы сообщить о новых ответных шагах", – говорится в сообщении телеканала.

По словам чиновников, ограничительные меры будут включать, в частности, экономические санкции, согласованные с Минфином США.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Барака Обамы собирается в четверг объявить об ответных мерах против РФ из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании. Согласно информации телеканала, речь идет о расширении санкций и о дипломатических мерах.

Согласно данным CNN, в Вашингтоне объявят о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер. "Федеральное правительство США планирует без предупреждения принимать скрытые меры, когда это потребуется", – отмечалось в сообщении.

Кроме того, администрация планирует назвать имена лиц, которые якобы использовали взломанную информацию, принадлежащую Демократической партии и ее представителям, для того, чтобы направить ее против кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Власти США в последние месяцы регулярно обвиняли хакеров из РФ в кибератаках, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

Напомним, санкции против России сегодня также ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины.
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Источник:

Интерфакс

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