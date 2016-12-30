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Новые санкции США: в МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве http://www.segodnya.ua/img/article/7846/61_main.1483094581.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/61_tn.1483094581.jpg Мир Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию

Новые санкции США: в МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве

Сегодня, 12:39

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию

Захарова. Фото: novorosinform.org
Захарова. Фото: novorosinform.org

В МИД России опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что РФ в ответ на новые санкции США и выдворение 35 дипломатов решила закрыть англо-американскую школу в Москве. Об этом в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – написала она.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия в ответ на новые санкции США решила закрыть англо-американскую школу в Москве.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.
В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.
россия, США, Обама, санкции, мид рф

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Источник:

"Сегодня"

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