Новый Генсек ООН призвал к реформе Организации

Антониу Гутерреш отметил, что в современных условиях на национальном уровне проблемы уже не решаемы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, вступивший в должность с 1 января 2017 года, призвал всех сотрудников к реформе Организации Объединенных Наций. С таким заявлением он обратился к сотрудникам Секретариата в свой первый рабочий день, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Мы должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире. Это нелегкая задача, и давайте посмотрим правде в глаза – мы не совсем готовы с ней справиться. Поэтому нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы", – заявил генсек ООН на встрече с сотрудниками Секретариата.

При этом он подчеркнул, что на фоне общемировых тенденций, таких как рост населения, изменение климата, совершенно ясно, что решить эти глобальные проблемы на национальном уровне просто невозможно. "Настал момент, когда мы должны признать: для решения глобальных проблем нужны глобальные усилия и ООН – краеугольный камень такого многостороннего подхода", – добавил Антониу Гутерреш и призвал вести диалог со всеми странами-участницами ООН.

"Мы сможем достичь поставленных целей, только работая сообща, в команде. Мы должны заслужить право отстаивать высокие идеалы, закрепленные в Уставе ООН, которые являются ценностями всего человечества", – отметил генеральный секретарь ООН.

Как заявил новый глава Организации, ООН имеет полное право гордиться своими достижениями – поскольку ей удалось спасти жизнь и облегчить страдания множества людей. При этом Антониу Гутерреш призвал также признать свои недостатки и неудачи.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал сделать 2017 год – годом мира. "Пусть 2017 год станет для всех нас годом борьбы за преодоление наших разногласий. Мир должен быть нашей целью, нашей путеводной звездой!" – говорится в первом заявлении генсекретаря организации. Его предшественник Пан Ги Мун в своем прощальном обращении призвал дипломатов "концентрироваться на людях – на правах человека и на человеческом достоинстве".