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Новый глава ОБСЕ – о расширении миссии на Донбассе и "постепенной отмене санкций" против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7878/41_main.1484268145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/41_tn.1484268145.jpg Мир По словам Курца, у него есть ощущение, что все стороны конфликта на востоке Украины "не удовлетворены существующим статус-кво"

Новый глава ОБСЕ – о расширении миссии на Донбассе и "постепенной отмене санкций" против РФ

Сегодня, 06:43

По словам Курца, у него есть ощущение, что все стороны конфликта на востоке Украины "не удовлетворены существующим статус-кво"

Себастьян Курц. Фото из открытых источников
Себастьян Курц. Фото из открытых источников

В настоящее время среди членов ОБСЕ нет "необходимой поддержки" для введения вооруженной миссии на Донбассе, сказал глава организации Себастьян Курц в интервью австрийскому изданию Kurier, – передает "Гордон". Он подчеркнул, что для принятия такого решения нужно согласие всех 57 стран-членов.

Глава ОБСЕ добавил, что если удастся обеспечить специальной мониторинговой миссии лучший доступ к районам на Донбассе и возможность осуществлять контроль ночью, а также улучшить ее техническое оснащение, то можно будет "достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня".

"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", – заявил Курц. Он также отметил, что не видит перспектив военного решения конфликтов там, где работает ОБСЕ, – передает "Корреспондент".

По словам Курца, у него есть ощущение, что все стороны конфликта на востоке Украины "не удовлетворены существующим статус-кво". Глава ОБСЕ добавил, что это является "хорошей отправной точкой".

Он также высказался за "постепенную отмену санкций" против России, если будет "улучшение на земле". По словам Курца, существующая система, которая предусматривает снятие ограничений только в случае полного выполнения Минских договоренностей, "вряд ли дает стимул".

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Вопрос введения полицейской миссии ОБСЕ обсуждался 19 октября в Берлине во время переговоров лидеров нормандского формата. По итогам встречи президент Украины Петр Порошенко заявлял, что российская сторона дала согласие на введение на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ.

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщал, что полицейская миссия может начать работу на Донбассе после окончания разведения сил, в созданных "зонах безопасности".

29 ноября после переговоров в нормандском формате на уровне глав МИД в Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе уже неактуален.
ОБСЕ, мид, конфликт, полицейская миссия, Себастьян Курц

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