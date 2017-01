Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда

В турецком городе Измир возле полицеского поста у здания суда прогремел сильный взрыв. Местные СМИ сообщают, что взорвалось заминированное авто.

На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи, сообщает CNN Turk.

BREAKING: Large explosion reported near the courthouse in Izmir, #Turkey. – @aykutckypic.twitter.com/elGsvnEwp8