Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда
На месте происшествия работают "скорые", данных о погибших пока нет
В турецком городе Измир возле полицеского поста у здания суда прогремел сильный взрыв. Местные СМИ сообщают, что взорвалось заминированное авто.
На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи, сообщает CNN Turk.
BREAKING: Large explosion reported near the courthouse in Izmir, #Turkey. – @aykutckypic.twitter.com/elGsvnEwp8— Conflict News (@Conflicts) 5 января 2017 г.
Данные о погибших гражданских лицах пока отсутствуют.
В то же время Daily Sabah сообщает, что после взрывов в суд ворвались вооруженные нападавшие, двух из которых уже застрелили. В здании суда, где до сих пор находятся работники, произошло столкновение нападающих с полицией.
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