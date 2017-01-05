Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда

На месте происшествия работают "скорые", данных о погибших пока нет

В турецком городе Измир возле полицеского поста у здания суда прогремел сильный взрыв. Местные СМИ сообщают, что взорвалось заминированное авто.

На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи, сообщает CNN Turk.

Данные о погибших гражданских лицах пока отсутствуют.

В то же время Daily Sabah сообщает, что после взрывов в суд ворвались вооруженные нападавшие, двух из которых уже застрелили. В здании суда, где до сих пор находятся работники, произошло столкновение нападающих с полицией.