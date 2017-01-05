Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда http://www.segodnya.ua/img/article/7858/2_main.1483626733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/2_tn.1483626733.jpg Мир На месте происшествия работают "скорые", данных о погибших пока нет

Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда

Сегодня, 16:31

На месте происшествия работают "скорые", данных о погибших пока нет

Фото: Conflict News
Фото: Conflict News

В турецком городе Измир возле полицеского поста у здания суда прогремел сильный взрыв. Местные СМИ сообщают, что взорвалось заминированное авто.

На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи, сообщает CNN Turk.

Данные о погибших гражданских лицах пока отсутствуют.

В то же время Daily Sabah сообщает, что после взрывов в суд ворвались вооруженные нападавшие, двух из которых уже застрелили. В здании суда, где до сих пор находятся работники, произошло столкновение нападающих с полицией.
авто, Турция, теракт, взрыв
Все новости по теме Теракты в мире.

Вы сейчас просматриваете новость "Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Взрыв в сумской многоэтажке устроил больной шизофренией мужчина

Вчера, 17:31

Жителей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом обустроили пункт обогрева

Происшествия и криминал

Подробности обвала многоэтажки в Сумах: взрыв устроил психически больной житель дома

Вчера, 14:47

Сам мужчина сейчас с травмами головы и термическими ожогами находится в реанимации. В результате его действий погибла соседка, проживавшая в квартире этажом ниже, еще несколько человек получили травмы

Происшествия и криминал

В Сумах взорвалась и обвалилась многоэтажка: есть погибший и пострадавшие

Вчера, 09:59

Всего в доме проживает 432 человека, за медицинской помощью обратилось 10 жителей дома, из которых трое – дети

Мир

В Багдадет снова прогремел взрыв. Фото: AFP

Террорист взорвал авто в Багдаде, есть погибшие

Сегодня, 10:42

Атака произошла неподалеку от мечети в шиитском районе города

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.