О чем говорили Путин и Трамп

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжался около 45 минут.

В ходе телефонного разговора лидеры держав продемонстрировали настрой на активную совместную работу по развитию взаимодействия РФ и США, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова

Также лидеры выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.

"Выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии", — говорится в сообщении пресс-служба Кремля..

Путин и Трамп также обсудили украинскую проблему. "Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Трамп договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения личной встречи, – передает ТАСС.

Также собщается, что президент США заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам. Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп начал переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter.

Спайсер выложил фото, на котором видно, что Трамп разговаривает по телефону, сидя за столом, а вокруг стола сидят и стоят вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказывал, что во время переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина с большой долей вероятности может быть затронута тема Украины, однако не стоит ожидать, что будут приняты какие-то решения в отношении нашей страны.