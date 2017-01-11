Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Обама: Миру угрожают фанатики и испуганные диктаторы http://www.segodnya.ua/img/article/7870/87_main.1484117277.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/87_tn.1484117277.jpg Мир "Исламское государство" и соперники США, по мнению политика, не смогут победить Америку

Обама: Миру угрожают фанатики и испуганные диктаторы

Сегодня, 08:46

"Исламское государство" и соперники США, по мнению политика, не смогут победить Америку

Обама: Миру угрожают фанатики и испуганные диктаторы

Барак Обама в своей прощальной речи на посту президента поблагодарил всех граждан США за поддержку, а также перечислил свои основные достижения. По мнению Обамы, среди них — преодоление финансового кризиса, налаживание отношений с Кубой и Ираном, а также ликвидация Усамы бен Ладена.

"Наши правоохранительные органы как никогда эффективны и бдительны. Мы убрали десятки тысяч террористов, включая Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их территории. ИГИЛ будет разгромлено и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — сказал Обама.

Кроме того, Обама заявил, что мировому порядку угрожают "исламские фанатики и испуганные диктаторы". По его словам, США надо твердо следовать своим принципам, чтобы противостоять соперникам. 

"ИГИЛ будет пытаться убить невинных. Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы", — сказал Обама.

Кроме того, по словам Обамы, Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США, если только американцы и в дальнейшем не отступятся от своих традиционных ценностей.

Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.
США, барак обама, Обама, терроризм, американцы, диктаторы, исламское государство, ИГИЛ, правоохранительные органы

Вы сейчас просматриваете новость "Обама: Миру угрожают фанатики и испуганные диктаторы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP

Обама пообещал гладкую передачу власти Трампу

Сегодня, 08:27

Действующий президент США призвал уважать выбор американцев

Мир

Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP

Обама в прощальной речи припугнул американцев Россией и Китаем

Сегодня, 08:15

Президент США уверен, что демократия находится под угрозой

Мир

Фото: AFP

Трамп и его команда: от кого в Белом доме ждать помощи Украине, а кого относят к симпатикам Путина

Сегодня, 08:00

Пенс признал российский след в хаккерских атаках, Тиллерсон выступал за отмену санкций, Киссинджер настаивал, что Украина не должна присоединяться к Западу, а Коутсу запретили въезд в Россию

Наука и Технологии

Небольшой и относительно недорогой аппарат для исследования Марса будет весить всего 140 килограммов, что на порядок меньше аналогичных существующих устройств. Фото из открытых источников

Япония отправит межпланетную станцию на Марс

Сегодня, 06:02

После прибытия на Марс спускаемый аппарат займется исследованием поверхности и атмосферы Марса путем анализа терагерцевого излучения, которое исходит от различных материальных объектов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.