Обама: Миру угрожают фанатики и испуганные диктаторы

Барак Обама в своей прощальной речи на посту президента поблагодарил всех граждан США за поддержку, а также перечислил свои основные достижения. По мнению Обамы, среди них — преодоление финансового кризиса, налаживание отношений с Кубой и Ираном, а также ликвидация Усамы бен Ладена.

"Наши правоохранительные органы как никогда эффективны и бдительны. Мы убрали десятки тысяч террористов, включая Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их территории. ИГИЛ будет разгромлено и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — сказал Обама.

Кроме того, Обама заявил, что мировому порядку угрожают "исламские фанатики и испуганные диктаторы". По его словам, США надо твердо следовать своим принципам, чтобы противостоять соперникам.

"ИГИЛ будет пытаться убить невинных. Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы", — сказал Обама.

Кроме того, по словам Обамы, Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США, если только американцы и в дальнейшем не отступятся от своих традиционных ценностей.

Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.