Обама о помиловании информатора WikiLeaks: Справедливость восстановлена

Президент США Барак Обама заявил, что принял решение о помиловании информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, так как ее наказание было намного жестче, чем наказание других. Об этом Обама заявил в ходе своей пресс-конференции, передает телеканал "112 Украина".

"Давайте серьезно. Мэннинг получила суровый срок за распространение секретной информации. Она признала вину, и приговор был непропорциональным по сравнению с тем, что получили другие", – сказал он.

Обама добавил, что ему комфортно от ощущения, что справедливость восстановлена.

Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее – Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.

Накануне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов на экстрадицию в США, если власти США согласятся на помилование информатора Мэнинга.

Напомним, рядовой армии США Брэдли Мэнинг был арестован в мае 2010 года. В ходе следствия он признал, что передал сайту WikiLeaks для публикации видео ударов с воздуха, в результате которых погибли мирные жители, сотни тысяч докладов про инциденты на фронтах войн в Афганистане и Ираке, досье на заключенных в тюрьме Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США. В 2013 году Брэдли Мэнинг был осужден к 35 годам лишения свободы.

Ранее в организации WikiLeaks прокомментировали доклад США о вмешательстве России в избирательный процесс. Разведывательные службы США заявили, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" того, что Россия причастна к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома. Они также заявили, что якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации.