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Обама объяснил, почему не заблокировал антиизраильскую резолюцию ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7896/34_main.1484782022.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/34_tn.1484782022.jpg Мир Обама заявил, что задачей резолюции было дать почву урегулированию

Обама объяснил, почему не заблокировал антиизраильскую резолюцию ООН

Сегодня, 01:26

Обама заявил, что задачей резолюции было дать почву урегулированию

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

США допустили прохождение в СБ ООН антиизраильской резолюции для того, чтобы подтолкнуть стороны к диалогу, заявил на своей итоговой пресс-конференции президент США Барак Обама, передает телеканал "112 Украиана"

"Целью резолюции было дать почву урегулированию. Нам было послать четкий сигнал, наподобие будильника, что этот момент (возможного урегулирования), возможно, проходит", – сказал он.

Как подчеркнул Обама, "и израильские избиратели, и палестинцы должны понять, что момент может быть упущен".

"Надеюсь, что это (принятие резолюции) спровоцирует дебаты внутри как израильского, так и палестинского общества. Может, они к миру и не приведут, но позволят выработать более трезвую оценку того, какие есть альтернативы", – сказал президент.

Как сообщалось ранее, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп назвал пренебрежительным отношение США к Израилю из-за неиспользования права вето во время голосования за антиизраильскую резолюцию в ООН и призвал Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность.
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