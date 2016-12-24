Обама ограничил военное сотрудничество с РФhttp://www.segodnya.ua/img/article/7826/54_main.1482542936.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/7826/54_tn.1482542936.jpg2016-12-24T03:28:45+02:00Мир
Президент США подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество между странами, пока РФ не прекратит агрессию в Украине
Обама ограничил военное сотрудничество с РФ
Сегодня, 03:28
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Президент США подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество между странами, пока РФ не прекратит агрессию в Украине
Президент США Барак Обама в пятницу, 23 декабря, подписал закон об ассигнованиях на оборонные нужды страны, предусматривающий ограничения в военном сотрудничестве с Россией.
"Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", − отмечается в документе.
В законе указано, что Россия должна выполнять минские соглашения по Украине.
При этом подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров".
Также они не распространяются на меры, необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Конгресс США принял оборонный бюджет, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.
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