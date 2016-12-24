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Обама подписал закон о военном бюджете США с 350 млн долл. помощи для Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7826/50_main.1482541347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/50_tn.1482541347.jpg Мир Данный документ предусматривает в первую очередь расходы по программам министерства обороны и проектам, связанным с военным строительством

Обама подписал закон о военном бюджете США с 350 млн долл. помощи для Украины

Сегодня, 03:02

Данный документ предусматривает в первую очередь расходы по программам министерства обороны и проектам, связанным с военным строительством

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Президент США Барак Обама подписал Бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл. Об этом сообщает посольство Украины в США, передает телеканал "112 Украина".

Смета оборонной помощи Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн. долл. США, заложенными в аналогичном документе на 2016 год.

Документом предусмотрено предоставить средства для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Нижняя палата Конгресса США утвердила оборонный бюджет, предусматривающий 350 млн долл. военной помощи Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Конгресса 3 декабря.

Отметим, что документ также предполагает ограничение военного сотрудничества между США и РФ. За некоторыми исключениями, средства из американского оборонного бюджета нельзя будет тратить ни на какие двусторонние военные проекты, до тех пор, пока РФ не "прекратит оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО".

Как сообщалось, Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с Россией, пока она посягает на территорию Украины.
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Источник:

РИА Новости

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