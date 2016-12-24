Обама подписал закон о военном бюджете США с 350 млн долл. помощи для Украины

Данный документ предусматривает в первую очередь расходы по программам министерства обороны и проектам, связанным с военным строительством

Президент США Барак Обама подписал Бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл. Об этом сообщает посольство Украины в США, передает телеканал "112 Украина".

Смета оборонной помощи Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн. долл. США, заложенными в аналогичном документе на 2016 год.

Документом предусмотрено предоставить средства для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Нижняя палата Конгресса США утвердила оборонный бюджет, предусматривающий 350 млн долл. военной помощи Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Конгресса 3 декабря.

Отметим, что документ также предполагает ограничение военного сотрудничества между США и РФ. За некоторыми исключениями, средства из американского оборонного бюджета нельзя будет тратить ни на какие двусторонние военные проекты, до тех пор, пока РФ не "прекратит оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО".

Как сообщалось, Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с Россией, пока она посягает на территорию Украины.