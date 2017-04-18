ФОТОФАКТ. Обама показал фото жены на роскошной яхте

Сегодня, 08:53

Экс-президент США с супругой проводили время в компании звезд на яхте музыкального продюсера Дэвида Геффена


Супруги Обама на яхте. Фото: Твиттер

Супруги Обама на яхте. Фото: Твиттер

Супруги Обама на яхте. Фото: Твиттер

Экс-президент США Барак Обама поделился фотографией жены Мишель, которая позировала на борту лакшери яхты, передает 112.ua со ссылкой на CNN.

На яхте президент и его жена проводили время утром в пятницу, 14 апреля. Фотография была сделана около острова Муреа во Французской Полинезии.

Сообщается, что яхта принадлежит известному американскому продюсеру Дэвиду Геффену. Также, по информации телеканала с президентской четой отдыхали актеры Брюс Спрингстин, Том Хэнкс и телеведущая Опра Уинфри.
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