ФОТОФАКТ. Обама показал фото жены на роскошной яхте
Экс-президент США с супругой проводили время в компании звезд на яхте музыкального продюсера Дэвида Геффена
Супруги Обама на яхте. Фото: Твиттер
Супруги Обама на яхте. Фото: Твиттер
Супруги Обама на яхте. Фото: Твиттер
Экс-президент США Барак Обама поделился фотографией жены Мишель, которая позировала на борту лакшери яхты, передает 112.ua со ссылкой на CNN.
На яхте президент и его жена проводили время утром в пятницу, 14 апреля. Фотография была сделана около острова Муреа во Французской Полинезии.
Сообщается, что яхта принадлежит известному американскому продюсеру Дэвиду Геффену. Также, по информации телеканала с президентской четой отдыхали актеры Брюс Спрингстин, Том Хэнкс и телеведущая Опра Уинфри.
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