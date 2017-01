Обама пообещал гладкую передачу власти Трампу

В прощальной речи Барак Обама заверил, что его администрация обеспечит максимально гладкую передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN .

Услышав недовольные возгласы публики, Обама подчеркнул, что избрание Дональда Трампа – это решение, свидетельствующее о демократии, и его нужно уважать.

"Я заверил Дональда Трампа, что моя администрация обеспечит наиболее гладкий процесс передачи власти. Такой же, какой президент Буш обеспечил для меня", — отметил Обама.

