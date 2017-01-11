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Обама пообещал гладкую передачу власти Трампу http://www.segodnya.ua/img/article/7870/84_main.1484116114.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/84_tn.1484116114.jpg Мир Действующий президент США призвал уважать выбор американцев

Обама пообещал гладкую передачу власти Трампу

Сегодня, 08:27

Действующий президент США призвал уважать выбор американцев

Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP
Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP

В прощальной речи Барак Обама заверил, что его администрация обеспечит максимально гладкую передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN .

Услышав недовольные возгласы публики, Обама подчеркнул, что избрание Дональда Трампа – это решение, свидетельствующее о демократии, и его нужно уважать.

"Я заверил Дональда Трампа, что моя администрация обеспечит наиболее гладкий процесс передачи власти. Такой же, какой президент Буш обеспечил для меня", — отметил Обама.

Нынешний президент США Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго. Ранее Обама призвал военных беспрепятственно передать контроль над армией Трампу.

"Мы должны сделать так, чтобы во время этого переходного периода произошла беспрепятственная передача эстафетной палочки, чтобы в этом вопросе была преемственность", – сказал президент США.

Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.
США, Обама, дональд трамп, президент США

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Источник:

РБК-Украина

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