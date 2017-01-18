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Обама поздравил супругу Мишель с днем рождения http://www.segodnya.ua/img/article/7892/18_main.1484697654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/18_tn.1484697654.jpg Мир Мишель Обама празднует свой 53-й день рождения

Обама поздравил супругу Мишель с днем рождения

Сегодня, 02:00

Мишель Обама празднует свой 53-й день рождения

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Действующий президент США Барак Обама в своем Twitter написал поздравление с днем рождения для своей жени — первой леди Мишель Обамы, передает телеканал "112 Украина".

"Для девушки из Саус-Сайда (одна из трех частей города Чикаго, в котором Обама жил с 1985 года), которая взяла на себя роль, о которой сама не просила, и сделала ее своей: С Днем рождения, Мишель. Я люблю тебя", — написал он.

В качестве изображения к поздравлению президент выбрал фотографию, которая была сделана в 2009 году. На ней пара запечатлена после инаугурационного бала в Вашингтоне. В тот день Обама был впервые официально объявлен 44-м президентом США.

17 января Мишель Обама празднует свой 53-й день рождения. Отмечает его она со своей семьей — мужем и двумя дочерьми (18-летней Малией и 15-летней Сашей). Это последний день рождения первой леди, который она празднует в Белом доме.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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