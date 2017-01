Обама поздравил супругу Мишель с днем рождения

Действующий президент США Барак Обама в своем Twitter написал поздравление с днем рождения для своей жени — первой леди Мишель Обамы, передает телеканал "112 Украина".

"Для девушки из Саус-Сайда (одна из трех частей города Чикаго, в котором Обама жил с 1985 года), которая взяла на себя роль, о которой сама не просила, и сделала ее своей: С Днем рождения, Мишель. Я люблю тебя", — написал он.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn