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Обама представит Конгрессу доклад о вмешательстве России в выборы США http://www.segodnya.ua/img/article/7845/21_main.1483045759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/21_tn.1483045759.jpg Мир Обама также ввел новые санкции против России за кибератаки

Обама представит Конгрессу доклад о вмешательстве России в выборы США

Сегодня, 23:08

Обама также ввел новые санкции против России за кибератаки

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Администрация президента США Барака Обамы представит Конгрессу доклад о "вмешательстве России в президентские выборы"

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Барак Обама заявил, что представит в ближайшие дни в Конгрессе доклад, подготовленный его администрацией, о попытках России повлиять на выборы в США в 2016 году.

Обама также ввел новые санкции против России за кибератаки.

Ранее сообщалось, что российским дипломатам дадут 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

По его словам, данная мера затронет 35 российских дипломатов в США.
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Источник:

УНИАН

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