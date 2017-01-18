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Обама признался, что сейчас хочет больше времени проводить "со своими девочками" http://www.segodnya.ua/img/article/7896/6_main.1484771540.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/6_tn.1484771540.jpg Мир Американский лидер рассказал, чем будет заниматься после президентства  

Обама признался, что сейчас хочет больше времени проводить "со своими девочками"

Сегодня, 22:32

Американский лидер рассказал, чем будет заниматься после президентства

 

Обама признался, что сейчас хочет больше времени проводить "со своими девочками"

Президент Барак Обама рассказал о ближайших планах на будущее после окончания срока своего президентства. Об этом он заявил во время своей последней пресс-конференции на этом посту.

Обама заявил, что сейчас он хочет больше времени проводить "со своими девочками", имея в виду своих дочерей и жену Мишель, с которой Обама в этом году будет праздновать 25-летие совместной жизни.

"Сейчас я хочу посвятить время нашей семейной жизни. У нас скоро 25-летие свадьбы", – сказал Обама, добавив "я хочу проводить столь драгоценное время со своими девочками".

Кроме того он отметил, что хотел бы "побыть в тишине".

Однако, Обама также заявил, что будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с которым у него "рабочие отношения".

Напомним, сегодня президент США Барак Обама дает последнюю пресс-конференцию на посту президента США. 
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Источник:

УНИАН

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