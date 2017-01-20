Обама в последний раз примет Трампа в Белом доме перед инаугурацией (видео)

Трамп вместе с супругой отправятся в Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США

В США продолжаются мероприятия, посвященные инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится сегодня в Вашингтоне.

В частности, после богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей отправятся в Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США Бараку Обаме и первой леди Мишель Обаме.

Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Трансляция инаугурации Трампа будет проводиться и на "Сегодня.ua", а также на наших страницах в соцсетях.

Украину на церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа будет официально представлять посол Украины в США Валерий Чалый.



