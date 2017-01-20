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Обама в последний раз примет Трампа в Белом доме перед инаугурацией (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/29_main.1484122080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/29_tn.1484122080.jpg Мир Трамп вместе с супругой отправятся в  Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США

Обама в последний раз примет Трампа в Белом доме перед инаугурацией (видео)

Сегодня, 16:28

Трамп вместе с супругой отправятся в  Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США

Трамп и Обама встретятся за чаем. Фото: AFP
Трамп и Обама встретятся за чаем. Фото: AFP

В США продолжаются мероприятия, посвященные инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится сегодня  в Вашингтоне.

В частности, после богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей отправятся в  Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США Бараку Обаме и первой леди Мишель Обаме.

Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги  Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Трансляция инаугурации Трампа будет проводиться и на "Сегодня.ua", а также на наших страницах в соцсетях.

Украину на церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа будет официально представлять посол Украины в США Валерий Чалый.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Источник:

"Сегодня"

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