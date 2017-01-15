Обладатель "Золотого мяча"-2005 решил возобновить карьеру

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью намерен возобновить выступления в 2017 году. Об этом сообщил его брат и агент Роберто де Ассис.

Последним клубом 36-летнего бразильца был "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году. Ранее он объявил, что завершит профессиональную карьеру в 2017-м.

"Да, он хочет вернуться в 2017 году, – сказал де Ассис. – После тихого года, в ходе которого мы летали по миру, открывали для себя новые страны и знакомились с новыми людьми, это хорошая идея. Роналдинью хочет играть в 2017 году, посмотрим, что произойдет. Он хотел бы выступать в клубе, который участвует в Кубке Либертадорес".

Бразильский футболист известен по выступлениям за французский "ПСЖ", "Барселону" и "Милан". Роналдинью дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он побеждал Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз "Золотой мяч", вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.