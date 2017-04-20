Обледеневшее дерево рухнуло на женщину

Порыв ветра повалил обледенелое дерево на женщину в столице российском городе Казань, в результате пострадавшая оказалась в больнице с многочисленными травмами.



Очевидцы вызвали скорую и пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали у нее перелом правого предплечья и ушиб спины.

