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Обнародовано видео подъема обломков Ту-154 со дна Черного моря (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/74_main.1482844582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/74_tn.1482844582.jpg Мир Кроме того, водолазы нашли один из трех бортовых самописцев

Обнародовано видео подъема обломков Ту-154 со дна Черного моря (видео)

Вчера, 15:15

Кроме того, водолазы нашли один из трех бортовых самописцев



Спасатели продолжают работу по поиску и подъему обломков самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем.

За прошедшую ночь было обнаружено несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Также к работе приступили обитаемые глубоководные аппараты.

Кроме того, водолазы нашли в Черном море один из трех "черных ящиков" с разбившегося Ту-154.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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