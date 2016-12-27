Обнародовано видео подъема обломков Ту-154 со дна Черного моря (видео)
Кроме того, водолазы нашли один из трех бортовых самописцев
Спасатели продолжают работу по поиску и подъему обломков самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем.
За прошедшую ночь было обнаружено несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Также к работе приступили обитаемые глубоководные аппараты.
Кроме того, водолазы нашли в Черном море один из трех "черных ящиков" с разбившегося Ту-154.
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