ОБСЕ заявила о нарушениях в ходе референдума в Турции

Сегодня, 16:07

Наблюдатели организации считают, что избиратели не получили объективной информации о ключевых аспектах реформы

Поправки в конституцию поддержали 51,18% граждан. Фото: AFP
Поправки в конституцию поддержали 51,18% граждан. Фото: AFP

ОБСЕ, комментируя проведение конституционного референдума в Турции, отметила, что голосование не соответствовало стандартам Совета Европы, кроме того, было нарушено законодательство.

По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей", в результате чего избиратели не получили объективной информации о ключевых аспектах реформы.

В то же время в ОБСЕ сочли, что сам день проведения референдума был организован хорошо.

Напомним, на референдуме в Турции 16 апреля 51,18% населения страны высказались за внесение поправок в конституцию. В то же время оппозиция отмечает нарушения при голосовании, собирается опротестовать результаты.

В Европе сдержанно оценили итоги плебисцита.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД страны Зигмар Габриэль призвали обсудить с Анкарой, соответствует ли конституционная реформа критериям ЕС.
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Источник:

РИА Новости

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