ОБСЕ заявила о нарушениях в ходе референдума в Турции
Наблюдатели организации считают, что избиратели не получили объективной информации о ключевых аспектах реформы
ОБСЕ, комментируя проведение конституционного референдума в Турции, отметила, что голосование не соответствовало стандартам Совета Европы, кроме того, было нарушено законодательство.
По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей", в результате чего избиратели не получили объективной информации о ключевых аспектах реформы.
В то же время в ОБСЕ сочли, что сам день проведения референдума был организован хорошо.
Напомним, на референдуме в Турции 16 апреля 51,18% населения страны высказались за внесение поправок в конституцию. В то же время оппозиция отмечает нарушения при голосовании, собирается опротестовать результаты.
В Европе сдержанно оценили итоги плебисцита.
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД страны Зигмар Габриэль призвали обсудить с Анкарой, соответствует ли конституционная реформа критериям ЕС.
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