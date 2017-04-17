Общество Турции раскололось – Меркель

Власти Германии подчеркнули большую ответственность, которая лежит на турецком государственном руководстве и лично Эрдогане

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявили, что принимают к сведению исход конституционного референдума в Турции. Однако, они отметили, что его результаты свидетельствуют о глубоком расколе в турецком обществе, передает Deutsche Welle.

"Правительство ФРГ призвало Турцию искать уважительный диалог со всеми политическими и общественными силами в стране после референдума, в результате которого, согласно предварительным данным, незначительное большинство избирателей поддержало конституционные поправки, значительно расширяющие полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", – отмечает издание.

В совместном заявлении Меркель и Габриэля сообщается, что почти равное распределение голосов показывает, насколько глубоко расколото турецкое общество.

Они подчеркивают большую ответственность, которая лежит на турецком государственном руководстве и лично президенте Эрдогане.

Также сообщается, что глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк усомнился в том, что для проведения референдума были созданы справедливые условия, а Венецианская комиссия Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность процедурой референду

Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.

Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Оппозиционеры намерены обжаловать итоги референдума в Конституционном суде Турции и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.